Колосков назвал дуростью санкции США к ФК «Ахмат»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал введённые Соединёнными Штатами санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат».
Колосков назвал дуростью санкции США к ФК «Ахмат»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Кроме как дуростью, подобные решения назвать невозможно. Какое отношение имеет Минюст США к клубу, который играет в футбол на другом конце земли? Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно? Это уже какая-то паранойя, иначе не скажешь», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он подчеркнул, что такие решения не относятся к спорту и не способны решить какие-то проблемы. По его мнению, деятельности клуба санкции могут помешать только в случае наличия у него каких-то активов, находящихся в юрисдикции США.

«Но реально никакой угрозы для развития клуба они не представляют», — добавил Колосков.

Напомним, что Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить