Колосков назвал дуростью санкции США к ФК «Ахмат»
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- РИА Новости
«Кроме как дуростью, подобные решения назвать невозможно. Какое отношение имеет Минюст США к клубу, который играет в футбол на другом конце земли? Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно? Это уже какая-то паранойя, иначе не скажешь», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Он подчеркнул, что такие решения не относятся к спорту и не способны решить какие-то проблемы. По его мнению, деятельности клуба санкции могут помешать только в случае наличия у него каких-то активов, находящихся в юрисдикции США.
«Но реально никакой угрозы для развития клуба они не представляют», — добавил Колосков.
Напомним, что Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда.