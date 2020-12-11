Колосков назвал дуростью санкции США к ФК «Ахмат»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал введённые Соединёнными Штатами санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат».

«Кроме как дуростью, подобные решения назвать невозможно. Какое отношение имеет Минюст США к клубу, который играет в футбол на другом конце земли? Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно? Это уже какая-то паранойя, иначе не скажешь», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он подчеркнул, что такие решения не относятся к спорту и не способны решить какие-то проблемы. По его мнению, деятельности клуба санкции могут помешать только в случае наличия у него каких-то активов, находящихся в юрисдикции США.

«Но реально никакой угрозы для развития клуба они не представляют», — добавил Колосков.

Напомним, что Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров оценил санкции США против ФК «Ахмат» и своего фонда.