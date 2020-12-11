В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT выразил мнение, что США продолжат и дальше вводить новые санкции против России.

Новиков подчеркнул, что, встав на путь санкционного давления в отношении России, США в независимости от того, кто определяет политику в Белом доме, «придерживаются этого курса достаточно твёрдо».

«Новый этап в известном смысле в отношениях между Россией и США начался тогда, когда Крым заявил о возвращении в состав Российской Федерации, США не были готовы смириться с этим фактом, и тогда, ещё при президентстве Обамы, началось санкционное давление в отношении нашей страны. Оно было продолжено при Трампе, оно имеет все шансы быть продолженным при Байдене... Они (санкции. — RT) бывают персональными, они бывают секторальными, в данном случае они связаны с конкретным российским регионом, с Чеченской республикой», — добавил он.

По словам депутата, речь идёт об очень простой динамике.

«Сидят люди, ответственные за реализацию определённых приоритетов внешней политики США и Евросоюза, им нужно подкреплять в информационно-пропагандистском плане верность своим подходам, и этой цели служат разного рода, направления и масштаба санкционные решения. Ничего другого за этим не стоит... Так же как сегодня (санкции. — RT) вводятся в отношении отдельного региона, завтра информационная война потребует дальнейшей подпитки... Будут изобретены новые санкции», — отметил парламентарий.

10 декабря Минфин США объявил о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя такое решение, заявил, что ничего абсурднее в истории всего человечества «не было никогда».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что новые санкции носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом