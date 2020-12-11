В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT выразил мнение, что США продолжат и дальше вводить новые санкции против России.
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
  • © duma.gov.ru

Новиков подчеркнул, что, встав на путь санкционного давления в отношении России, США в независимости от того, кто определяет политику в Белом доме, «придерживаются этого курса достаточно твёрдо».

«Новый этап в известном смысле в отношениях между Россией и США начался тогда, когда Крым заявил о возвращении в состав Российской Федерации, США не были готовы смириться с этим фактом, и тогда, ещё при президентстве Обамы, началось санкционное давление в отношении нашей страны. Оно было продолжено при Трампе, оно имеет все шансы быть продолженным при Байдене... Они (санкции. — RT) бывают персональными, они бывают секторальными, в данном случае они связаны с конкретным российским регионом, с Чеченской республикой», — добавил он.

По словам депутата, речь идёт об очень простой динамике.

«Сидят люди, ответственные за реализацию определённых приоритетов внешней политики США и Евросоюза, им нужно подкреплять в информационно-пропагандистском плане верность своим подходам, и этой цели служат разного рода, направления и масштаба санкционные решения. Ничего другого за этим не стоит... Так же как сегодня (санкции. — RT) вводятся в отношении отдельного региона, завтра информационная война потребует дальнейшей подпитки... Будут изобретены новые санкции», — отметил парламентарий.

10 декабря Минфин США объявил о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя такое решение, заявил, что ничего абсурднее в истории всего человечества «не было никогда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что новые санкции носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить