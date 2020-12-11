В МИД России назвали новые санкции США «неуклюжим пиар-ходом»

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RT
Новые санкции в отношении России носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, который опубликован ведомством.
В МИД России назвали новые санкции США «неуклюжим пиар-ходом»
  • © Global Look Press

«Американские власти, к сожалению, не нашли другого способа отметить 10 декабря, День прав человека, кроме как снова расширить санкции в отношении российских граждан и организаций», — говорится в заявлении.

По словам Захаровой, «очередная порция ограничений» носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами.

«Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — добавила она.

Захарова заявила, что тем, кто составлял новые списки санкций, «не занимать фантазии».

«Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн «Чайка» — очевидно, по причине того, что он находится в Москве, возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль озаботиться футбольным клубом», — заключила она.

10 декабря Минфин США объявил о введении санкций против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя такое решение, заявил, что ничего абсурднее в истории всего человечества «не было никогда»

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