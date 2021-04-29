«Документ выписан, исходя из ложного посыла»: как в Москве отреагировали на антироссийскую резолюцию ЕП

Европарламент утвердил резолюцию, в которой содержатся рекомендации к институтам ЕС о выстраивании отношений с Россией. В документе затрагиваются такие темы, как «эскалация» обстановки на границе с Украиной, дипломатический конфликт с Чехией и ситуация с Алексеем Навальным. Так, евродепутаты требуют прекратить импорт нефти и газа из РФ и отключить её от платёжной системы SWIFT в случае «вторжения России на Украину», а также выступают против завершения проекта «Северный поток — 2». В Совете Федерации указали на безграмотность документа по ряду позиций, а также на ложность тезиса о якобы возможном конфликте между Москвой и Киевом, на котором базируется вся логика документа. В Госдуме также подчеркнули, что предлагаемые евродепутатами инициативы в случае их поддержки органами ЕС негативно отразятся на странах континентального сообщества.

Члены Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию, посвящённую предложению по выстраиванию отношений с Россией. В тексте документа поднимаются вопросы, касающиеся дипломатического конфликта с Чехией, «эскалации» обстановки на границе с Украиной и ситуации с Алексеем Навальным.

За утверждение документа проголосовали 569 евродепутатов, против — 67, ещё 46 парламентариев воздержались.

В частности, авторы документа предлагают в случае «вторжения России на Украину» прекратить импорт углеводородов из РФ и отключить её от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

«Если за таким наращиванием военного присутствия последует вторжение Российской Федерации на Украину, ЕС будет обязан ясно дать понять, что расплата за подобное нарушение международного права и норм будет крайне серьёзной; в этой связи настаивает, что при таких обстоятельствах нужно будет немедленно прекратить импорт нефти и газа из России в ЕС, отключить Россию от платёжной системы SWIFT, заморозить в ЕС все активы близких к российским властям олигархов и членов их семей, а также аннулировать их визы», — говорится в документе.

Кроме того, евродепутаты настаивают на необходимости «сокращения зависимости» от российских энергоносителей, в связи с чем призывают остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», а также прекратить строительство АЭС, которое ведёт «Росатом». Напомним, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Так, на невозможность реализации указанных шагов ещё во время выступления на пленарной сессии 28 апреля указал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он, в частности, подчеркнул, что у ЕС нет инструментов для решения судьбы проекта компании Nord Stream 2 AG.

«С нашей стороны требуются большие усилия для достижения единства с тем, чтобы придать импульс реформам в приграничных странах на востоке и поддержать диалог с Россией, необходимый для совместной работы по вопросам, которые требуют от нас взаимодействия. Я никоим образом не заинтересован в эскалации против России. Нам не нужно идти на эскалацию — нам нужно лишь твёрдо отстаивать свои принципы, применяя имеющиеся у нас инструменты и средства», — добавил глава европейской дипломатии.

«Документ не несёт смысловой нагрузки»

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, принятая резолюция представляет собой перечисление политических амбиций парламентариев, освобождённых от ответственности.

«Это документ, в котором наиболее радикально настроенные крикуны из Европарламента обозначают на весь мир свою «решительность и бескомпромиссность». Но дополнительной смысловой нагрузки этот документ не несёт. А по целому ряду позиций он просто-напросто безграмотен с юридической точки зрения», — подчеркнул собеседник RT.

В качестве примера он привёл часть документа, которая посвящена отстранению России от системы SWIFT или приостановке проекта «Северный поток — 2».

«Самое главное, что весь документ выписан, исходя из ложного посыла, что Россия представляет угрозу, что она готовит военную агрессию в отношении Украины. Это проскакивает как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже на это навешиваются вот эти вот ёлочные шарики угроз в отношении России», — заявил Косачёв.

«А основ для этого документа на самом деле не существует. Потому что и в помине нет никаких планов России начинать войну против Украины, нет никакой агрессивности России в отношении Украины и, что самое главное, происходящее на Украине не имеет никакого измерения, кроме внутреннего. Это внутриукраинский конфликт, и решать его Украина должна собственными силами», — констатировал сенатор.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также указал на несостоятельность тезисов, использованных при составлении документа ЕП.

«Во-первых, мы всегда выступали за мирное урегулирование гражданского противостояния на Украине. Во-вторых, отключение России от SWIFT и прекращение строительства трубопровода ударит по интересам европейцев. Поскольку и банковский европейский государственный сектор не сможет работать с российскими партнёрами, и энергоресурсы Европа недополучит. Поэтому по сути своей эта инициатива является антигосударственной. Видимо, депутаты-инициаторы не очень разбираются в этих вопросах», — сказал Морозов в разговоре с RT.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек констатировал, что призыв об остановке «Северного потока — 2» не является заботой о европейских потребителях.

«Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики... А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры», — пояснил он.