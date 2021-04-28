В Госдуме оценили проект резолюции ЕП с призывом остановить «Северный поток — 2»

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку в Европарламенте проекта резолюции с призывом к властям ЕС остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили проект резолюции ЕП с призывом остановить «Северный поток — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Депутат отметил, что призыв к остановке «Северного потока — 2» не является заботой о Европе.

«Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики... А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры», — заявил Бальбек.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте готовится проект резолюции против запуска проекта газопровода «Северный поток — 2».

При этом отмечается, что резолюция Европарламента в случае её принятия будет иметь исключительно рекомендательный характер. 

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