В Госдуме оценили проект резолюции ЕП с призывом остановить «Северный поток — 2»
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- AFP
Депутат отметил, что призыв к остановке «Северного потока — 2» не является заботой о Европе.
«Это заявление не вызывает удивления. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики... А избиратели с недоумением следят за этим, не понимая, почему они должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры», — заявил Бальбек.
Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте готовится проект резолюции против запуска проекта газопровода «Северный поток — 2».
При этом отмечается, что резолюция Европарламента в случае её принятия будет иметь исключительно рекомендательный характер.