Захарова рассказала о сложных отношениях России и Запада

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском» рассказала о сложных отношениях России и Запада.
Захарова рассказала о сложных отношениях России и Запада
  • РИА Новости

По её словам, российская сторона на протяжении многих лет предлагала европейским партнёрам все возникающие вопросы и проблемы решать имеющимися дипломатическими способами.

«Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам — и реальным, и вымышленным — намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога... блокировались со стороны ЕС», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она подчеркнула, что недавние санкции в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно «ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада».

Ранее сообщалось, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

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