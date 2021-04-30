ЕС заявил о праве ответить на меры России против европейских чиновников

Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Там заявили, что решение российского МИД «не имеет под собой основания», а Брюссель оставляет за собой право на ответную реакцию.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

«Мы самым категоричным образом осуждаем принятое сегодня российскими властями решение запретить восьми представителям Европейского союза въезд на территорию России... Это неприемлемый шаг, который неоправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания. Он направлен против всего ЕС, а не только тех людей, которых это затронуло», — говорится в заявлении.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

«Это решение ярко демонстрирует, что Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправить негативную траекторию в наших двусторонних отношениях. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России», — утверждается в сообщении.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.

В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.