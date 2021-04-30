ЕС заявил о праве ответить на меры России против европейских чиновников

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Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы. Там заявили, что решение российского МИД «не имеет под собой основания», а Брюссель оставляет за собой право на ответную реакцию.
ЕС заявил о праве ответить на меры России против европейских чиновников
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

«Мы самым категоричным образом осуждаем принятое сегодня российскими властями решение запретить восьми представителям Европейского союза въезд на территорию России... Это неприемлемый шаг, который неоправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания. Он направлен против всего ЕС, а не только тех людей, которых это затронуло», — говорится в заявлении.

Брюссель также назвал ответные меры Москвы «продолжением конфронтационной политики».

«Это решение ярко демонстрирует, что Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы исправить негативную траекторию в наших двусторонних отношениях. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России», — утверждается в сообщении.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

Как отметили в Москве, их имена опубликованы с учётом беспрецедентного характера инициированных Евросоюзом осложнений в российско-еэсовских отношениях.

В МИД оставили за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

В начале апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.

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