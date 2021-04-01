Лавров оценил отношения России и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.

По его словам, в Москве всегда будут готовы возрождать отношения с ЕС, «чтобы они восстали практически из пепла», но для это необходимо «понимать, в чём заинтересован Евросоюз».

«Мы не будем стучаться в закрытую дверь», — отметил он.

Также он заявил, что ЕС известно об этой готовности.

22 марта Евросоюз включил двух россиян в список санкций за нарушение прав человека.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на недружественные шаги Евросоюза.