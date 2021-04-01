Лавров оценил отношения России и ЕС
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По его словам, в Москве всегда будут готовы возрождать отношения с ЕС, «чтобы они восстали практически из пепла», но для это необходимо «понимать, в чём заинтересован Евросоюз».
«Мы не будем стучаться в закрытую дверь», — отметил он.
Также он заявил, что ЕС известно об этой готовности.
22 марта Евросоюз включил двух россиян в список санкций за нарушение прав человека.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на недружественные шаги Евросоюза.