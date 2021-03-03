«Ни эффекта, ни смысла»: в Кремле назвали новые санкции США и ЕС вмешательством во внутренние дела России

Москва считает абсолютно неприемлемыми и абсурдными рестрикции, введённые США и Евросоюзомв отношении ряда госслужащих и организаций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что подобные действия трактуются как вмешательство во внутренние дела страны. Он также назвал возмутительным выдвинутое Вашингтоном обвинение ФСБ в якобы причастности к «отравлению» Навального и призвал США, как и Евросоюз, наконец привести доказательства своих утверждений. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва уже прорабатывает ответ на западные рестрикции, и призвала отказаться от попыток диктата в современных политических реалиях.

Москва считает «абсолютно неприемлемыми» любые ограничения, подобные введённым накануне санкциям против ряда должностных лиц и организаций, поскольку они вредят «и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям с США и Евросоюзом. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавивший, что предпринятые западными странами шаги — не что иное, как вмешательство во внутренние дела России.

При этом он отметил, что введённые в отношении российских госслужащих рестрикции по сути дублируют ограничения, уже установленные законами РФ: «И так эти люди не ездят за границу, не имеют права открывать счета в иностранных банках и так далее».

«Мы в целом подобные решения считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования, а главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение», — подчеркнул Песков.

«В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело «берлинского пациента», при этом американские коллеги «с большой долей вероятности» утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — заявил представитель Кремля.

По его словам, если у Вашингтона есть конкретные доводы и доказательства озвученных обвинений, то они «в интересах раскрытия обстоятельств» должны поделиться ими. Песков подчеркнул, что если США, как и Евросоюз, сознательно укрывают имеющуюся информацию, значит, они намеренно «или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или чинят препятствия на пути установления истины — и то, и другое возмутительно и неприемлемо».

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Пресс-секретарь президента констатировал, что введённые ограничения не останутся без ответа, который будет сформирован по принципу взаимности и будет «наилучшим образом» соответствовать интересам России.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что ответ Москвы «уже прорабатывается». Ранее она заявила, что РФ не намерена мириться с продолжающимися усилиями по неприкрытому вмешательству во внутренние дела страны, и призвала Вашингтон отказаться от попыток диктата в современных геополитических реалиях.

«Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на абсурдность повода для введения санкций и отметила, что Вашингтону «стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет».

Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда

РИА Новости

© Павел Бедняков

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире RT также обратил внимание на странность позиции, занятой европейскими странами, которые ещё в середине октября 2020 года ввели антироссийские санкции из-за «отравления» Навального, однако так и не ответили на многочисленные запросы Москвы с требованием предоставить биоматериалы и прочую документацию.

«Европейский союз и страны-члены заняли очень странную позицию: требуют, чтобы Россия прежде всего открыла уголовное дело в связи с предполагаемым отравлением Навального и при этом не предоставляют в пользу этой версии никаких доказательств. А ещё занимаются какими-то странными играми: например, направляют Россию в Гаагу — в ОЗХО, в Гааге говорят: «Нет, обращайтесь с немецкому правительству», и наоборот. Евросоюз — полагаю, вследствие злоупотребления известным принципом европейской солидарности — поддержал ничем не подкреплённые заявления», — отметил дипломат.

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Говоря о практически синхронном введении рестрикций Вашингтоном и Брюсселем, Чижов констатировал, что особенно с приходом новой администрации США Евросоюз «весьма открыто заявляет о своей позиции», в рамках которой говорится о необходимости согласовывать с Соединёнными Штатами действия во внешней политике.

«Кстати, должен кое-что прояснить насчёт санкций: это не санкции. В соответствии с международным правом, санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Всё остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению», — подчеркнул собеседник RT.

При этом он выразил мнение, что в сложившейся ситуации у России и Европейского союза «нет другого выбора», кроме как пытаться нормализовать отношения: «Я считаю, что те, у кого есть чёткое видение сути отношений России и Евросоюза, должны понимать, что никакого другого выбора у нас на самом деле нет».

Комментируя эффективность санкционной политики, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» подчеркнул, что подобный подход «абсолютно не бьёт в цель», а сами рестрикции «не имеют отношения к действительности».

«Вы всерьёз думаете, что санкции, которые ввели США и Евросоюз, предназначены освободить Навального, провести следствие по его делу? Вы думаете, хоть один человек на Западе всерьёз думает, что санкции приведут к этому декларируемому результату... Я знаю, для чего на самом деле санкции. Санкции сейчас — это инструмент сдерживания геополитических конкурентов», — заявил сенатор.

Напомним, что 2 марта США ввели санкции в отношении семи высокопоставленных российских должностных лиц и 14 организаций, а Евросоюз — в отношении председателя Следкома Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова. В качестве обоснования ограничительных мер на Западе утверждают, что они причастны к задержанию и вынесению обвинительного приговора Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии.

Комментируя этот шаг, в Москве призвали не вмешиваться во внутренние дела страны. Аналогичную позицию обозначили и в китайском МИД. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, «дело Навального — исключительно внутреннее дело России, и внешние силы не имеют никакого права вмешиваться».