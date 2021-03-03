В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС и США
- РИА Новости
«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — заявил Песков.
При этом он отметил, что «любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.
2 марта ЕС ввёл новые санкции против России. В частности, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении Москвы.