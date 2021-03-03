В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС и США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции ЕС и США.
В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС и США
  • РИА Новости

«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — заявил Песков.

При этом он отметил, что «любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.

2 марта ЕС ввёл новые санкции против России. В частности, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить