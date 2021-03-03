Захарова назвала санкции США и ЕС попыткой отвлечь от своих проблем

Новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем, отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», — сказала она в эфире программы «Полный контакт».

Кроме того, по мнению Захаровой, ЕС также пытается отвлечь граждан от проблем в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса и введения ковидных паспортов.

«Они внутри передрались — и за деньги, и за сферы влияния. И они сейчас говорят нам: «Ориентируйтесь на нас, делайте как мы, мы делам правильно, а вы не правы…» Реалистичный взгляд — вот что необходимо», — добавила она.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

В Кремле отмечали неэффективность политики санкций против России.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главным мотивом санкций против России желание европейских государств самоутвердиться.