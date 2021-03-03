Захарова назвала санкции США и ЕС попыткой отвлечь от своих проблем

Короткая ссылка
Новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем, отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала санкции США и ЕС попыткой отвлечь от своих проблем
  • © РИА Новости

«Одна из частей всей этой кампании — отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», — сказала она в эфире программы «Полный контакт».

Кроме того, по мнению Захаровой, ЕС также пытается отвлечь граждан от проблем в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса и введения ковидных паспортов.

«Они внутри передрались — и за деньги, и за сферы влияния. И они сейчас говорят нам: «Ориентируйтесь на нас, делайте как мы, мы делам правильно, а вы не правы…» Реалистичный взгляд — вот что необходимо», — добавила она.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

В Кремле отмечали неэффективность политики санкций против России.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал главным мотивом санкций против России желание европейских государств самоутвердиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить