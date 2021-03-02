США ограничат предоставление России кредитов
- Reuters
Об этом сообщил Госдепартамент.
Ограничения будут введены на «предоставление кредитов Соединёнными Штатами или другой финансовой помощи» со стороны любого департамента, агентства или органа правительства США.
Также будет прекращено оказание иностранной помощи, за исключением срочной гуманитарной помощи.
Кроме того, США внесут Россию в список стран, которым будет отказано в экспорте оборонных товаров и услуг. Исключение сделают для сферы государственного сотрудничества в сфере космоса.