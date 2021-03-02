США ограничат предоставление России кредитов

Соединённые Штаты вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком США.

Об этом сообщил Госдепартамент.

Ограничения будут введены на «предоставление кредитов Соединёнными Штатами или другой финансовой помощи» со стороны любого департамента, агентства или органа правительства США.

Также будет прекращено оказание иностранной помощи, за исключением срочной гуманитарной помощи.

Кроме того, США внесут Россию в список стран, которым будет отказано в экспорте оборонных товаров и услуг. Исключение сделают для сферы государственного сотрудничества в сфере космоса.