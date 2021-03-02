США частично вывели сотрудничество с Россией в космосе из-под санкций
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Об этом заявил Госдепартамент.
В течение 15 дней после уведомления конгресса ограничения планируется наложить на экспорт оборонных товаров и услуг, за исключением экспорта по линии государственного сотрудничества в космической сфере.
При этом меры коснутся коммерческого сотрудничества в космической сфере, они вступят в силу через полгода переходного периода.
2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.