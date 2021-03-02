Косачёв прокомментировал новые санкции США и Евросоюза

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Председатель комитета по международным делам в Совфеде Константин Косачёв в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал новые санкции США и Евросоюза в отношении России.
Косачёв прокомментировал новые санкции США и Евросоюза
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Абсолютно не бьёт вот эта санкционная политика американская (да и евросоюзовская тоже) в цель. Ну не бьёт. Я не знаю ни одного человека… ну, может быть, наши бизнесмены, у которых страдает бизнес? Правда, я не говорил ни с кем из них. Но из государственных деятелей (кого вы называете чиновниками), я не встречал ни одного человека, который бы реально переживал по поводу этого», — сказал он.

Косачёв добавил, что тоже «не заморачивается по этому поводу».

«Настолько эти санкции не имеют никакого отношения к действительности», — заявил сенатор.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.

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