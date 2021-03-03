МИД Китая прокомментировал новые санкции США и ЕС против России

Китай считает, что ситуация вокруг Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые антироссийские санкции США и ЕС.

Он подчеркнул, что Пекин неоднократно говорил о своей позиции.

«Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Навальным. В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении Москвы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые санкции США и ЕС попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.