МИД Китая прокомментировал новые санкции США и ЕС против России

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Китай считает, что ситуация вокруг Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые антироссийские санкции США и ЕС.
МИД Китая прокомментировал новые санкции США и ЕС против России
  • Reuters

Он подчеркнул, что Пекин неоднократно говорил о своей позиции.

«Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Навальным. В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении Москвы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые санкции США и ЕС попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.

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