МИД Китая прокомментировал новые санкции США и ЕС против России
- Reuters
Он подчеркнул, что Пекин неоднократно говорил о своей позиции.
«Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — цитирует дипломата РИА Новости.
2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Навальным. В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении Москвы.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала новые санкции США и ЕС попыткой отвлечь внимание от собственных проблем.