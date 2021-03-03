Россия прорабатывает ответ на новые санкции США

Ответ на новые санкции, введённые США в отношении России, уже прорабатывается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«За это будьте спокойны. Можете не переживать — и ответ будет, он уже прорабатывается», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1», её слова приводит РИА Новости.

Как отмечали в Кремле, Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые рестрикции Запада.

Там также заявили, что новые меры США фактически дублируют те ограничения, которые уже установлены против конкретных людей российскими законами.

2 марта ЕС ввёл новые санкции против России. В тот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении Москвы.