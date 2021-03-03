В Кремле заявили о принципе взаимности при ответе на санкции Запада

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не откажется от принципа взаимности при ответе на новые рестрикции Запада.
В Кремле заявили о принципе взаимности при ответе на санкции Запада
  • Reuters

«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам», — сказал Песков.

При этом он добавил, что от принципа взаимности «невозможно отказаться в межгосударственных отношениях».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя новые антироссийские санкции США и ЕС, заявил, что Китай считает, что ситуация вокруг Алексея Навального является внутренним делом России и внешнее вмешательство недопустимо.

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