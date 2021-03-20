«Администрация США выбрала конфронтационный тон»: как развивается американо-китайский диалог при Байдене
- Первые очные переговоры на высоком уровне между США и КНР в Анкоридже
- Reuters
- © Frederic J. Brown
Первый день американо-китайских переговоров на уровне глав МИД прошёл в напряжённой обстановке. В ходе встречи в Анкоридже стороны обменялись критическими высказываниями и обвинениями в нарушении протокола.
В саммите на Аляске со стороны США участвуют глава Госдепа Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. КНР представляют министр иностранных дел Ван И и глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Переговоры продлятся два дня.
Во вступительной речи госсекретарь Блинкен анонсировал, что представители США намерены обсудить «серьёзные опасения в связи с тем, что делает Китай, в том числе его действия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Гонконге и на Тайване, кибератаки на Соединённые Штаты, меры экономического принуждения в отношении наших союзников. Каждое из этих действий ставит под угрозу основанный на правилах порядок, на который опирается глобальная стабильность».
В свою очередь, Джейк Салливан добавил, что делегация от Соединённых Штатов «даст понять, что первоочередной приоритет… для американской стороны — это делать так, чтобы подход к мировым вопросам и подход в отношении Китая приносил пользу американцам и защищал интересы их союзников и партнёров».
Со стороны КНР с ответной речью выступил глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Ян Цзечи заявил, что «Китай не приемлет безосновательных обвинений со стороны США», и добавил, что недавние события ввергли отношения двух стран в «беспрецедентный по сложности период», из-за которого «пострадали интересы двух народов».
Он добавил, что «в США действует американская демократия, а в Китае — китайская. И оценивать усилия США по продвижению своей демократии применительно к случаю Китая дано не только американцам, но и людям всего мира».
«Не думаю, что подавляющее большинство государств согласятся с тем, что продвигаемые США универсальные ценности или мнение США могут полностью отражать мнение международного сообщества. Также эти страны не согласятся с тем, что правила, установленные небольшой группой людей, могут служить в качестве основы международного порядка», — сказал представитель КНР.
Кроме взаимной критики во вступительных речах, стороны также обменялись обвинениями в нарушении дипломатического протокола. Так, китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на чиновника из делегации КНР сообщило, что представители США превысили выделенное им на выступление время, а также выдвинули против Пекина беспочвенные обвинения.
В свою очередь, высокопоставленный чиновник администрации Байдена выдвинул аналогичные обвинения в адрес китайской стороны, сообщило издание Politico. По его словам, дипломаты КНР намеренно затянули своё выступление, которое он назвал показным.
«Китайская проблема»
Стоит отметить, что в преддверии первых очных переговоров с представителями КНР при администрации Байдена, её представители также активно контактировали со своими союзниками, которых они рассчитывают вовлечь в противостояние Пекину.
Так, 12 марта по инициативе президента США прошла виртуальная встреча с главами Индии, Японии и Австралии. Комментируя это мероприятие, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры обсудили вызов, который представляет собой Китай, и ясно дали понять, что «не испытывают никаких иллюзий относительно КНР».
- Китай и США
- Reuters
- © Damir Sagolj
По его словам, в ходе встречи обсуждались действия Китая в отношении Австралии, ситуация с японскими рыболовецкими судами у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (их принадлежность оспаривают Токио и Пекин. — RT), а также ситуация на китайско-индийской границе.
При этом Салливан подчеркнул, что Китай не был главной темой встречи, значительная часть повестки которой была посвящена глобальным кризисам, включая климатический, и пандемии коронавируса.
Впоследствии, 15 марта, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин отправились в совместное турне, посетив в первую очередь Сеул и Токио.
Как уточнил Блинкен, целью этого визита являлось обсуждение того, как США могут укрепить «сотрудничество с двумя ближайшими союзниками в Индийско-Тихоокеанском регионе и во всём мире».
В свою очередь, Ллойд Остин в преддверии поездки написал в своём Twitter, что считает Китай «серьёзной угрозой» для США.
«Крайне важно, чтобы мы решали китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе», — отметил глава Пентагона.
«Фиксирует позицию на старте»
Напомним, с самого начала своего пребывания в Белом доме Джо Байден и его администрация заявляли, что продолжат политику сдерживания КНР.
Так, выступая в Госдепартаменте 4 февраля, президент США затронул вопрос американо-китайских отношений, назвав Пекин главным конкурентом Вашингтона, который бросает вызов процветанию и безопасности Америки.
Тогда же госсекретарь Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены «привлечь Китай к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
- Пекин, Китай
- Reuters
- © Jason Lee
Кроме того, на Мюнхенской конференции американский лидер призвал международное сообщество «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».
«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — подчеркнул Байден.
Представители Вашингтона неслучайно заняли конфронтационную позицию на первых очных переговорах с КНР, считает эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер.
«США решили открыть переговоры обвинениями в адрес Китая, чтобы продемонстрировать, что они главные в этом процессе, что администрация Байдена определяет правила игры и именно ей их позволено менять», — пояснил Брутер в беседе с RT.
Аналитик ожидает дальнейшего регресса в американо-китайских отношениях.
«Китай продолжит пребывать в сложном положении и, несмотря на то что он будет серьёзно оппонировать Соединённым Штатам, портить отношения с Америкой сейчас для него невыгодно. Администрация США выбрала конфронтационный тон для общения с Китаем и Россией, чтобы определить свои позиции, поставить их в те рамки, которые ей удобны или выгодны», — говорит Брутер.
Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отмечает, что нынешняя администрация Белого дома продолжает продвигать в отношении Китая повестку, сформированную Дональдом Трампом и Майком Помпео.
«Точно так же США поступают и по отношению к России. Можно считать, что Байден фиксирует позицию на старте, демонстрирует избирателю, что он жёсткий и самостоятельный лидер, который будет бороться с геополитическими конкурентами и оппонентами», — рассказал эксперт.
С его точки зрения, Китай говорит сейчас о том, что идеи, которые транслируют США, не разделяет всё европейское и евроатлантическое сообщество, хотя американцы пытаются убедить мир в обратном. Кроме того, Пекин напоминает, что у него есть прямые связи с большинством участников евроатлантической коалиции, подчёркивает Асафов.
«Представители КНР таким образом демонстрируют, что не собираются сидеть сложа руки, а намерены противодействовать такой стратегии. Американо-китайские переговоры начались с высоких нот, и эту тональность некоторое время будут поддерживать, чтобы дать всем понять, что новое американское руководство, как и предыдущее, видит в Китае оппонента», — заключил Асафов.
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