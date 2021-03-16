Коалиция против Пекина: как Вашингтон намерен укреплять отношения с Токио и Сеулом для решения «китайской проблемы»

15 марта стартовало первое зарубежное турне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они посетят сначала Японию, а потом Южную Корею. В преддверии этой поездки Госдеп опубликовал документ, в котором подчёркивается «нерушимость американо-японского союза», а также прочность и эффективность трёхсторонних отношений между США, Южной Кореей и Японией. Как подчеркнул Остин перед визитом, Пекин является «серьёзной угрозой» для Вашингтона, и США должны «решать китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе». По мнению экспертов, последние шаги американской стороны указывают на то, что Белый дом намерен «всеми способами противостоять КНР», в том числе за счёт формирования антикитайской коалиции.

В понедельник, 15 марта, началось первое зарубежное турне главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они посетят сначала Токио, а потом Сеул. Об этом говорится в сообщении американского Госдепа.

«На этой неделе мы вместе с министром обороны посетим Японию и Южную Корею, чтобы подтвердить приверженность нашим общим целям и обязательствам. Наши союзы делают нас сильнее и имеют важнейшее значение для наших интересов и ценностей», — написал на своей странице в Twitter американский госсекретарь.

.@SecDef and I are visiting Japan and South Korea this week to recommit to our shared goals and responsibilities. Our alliances are force multipliers and vital to our interest and our values.https://t.co/9LXBwPvlQM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2021

Как уточнил Блинкен, в Токио и Сеуле американские власти будут обсуждать, как США могут укрепить «сотрудничество с двумя ближайшими союзниками в Индийско-Тихоокеанском регионе и во всём мире». Госсекретарь также заявил, что дипломатии «снова уделено центральное место в американской внешней политике».

Остин, в свою очередь, подчеркнул в посте о своём турне, что считает Китай «серьёзной угрозой» для США.

«Крайне важно, чтобы мы решали китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе», — отметил он в своём Twitter.

Кроме того, перед поездкой Остина и Блинкена Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал документ, в котором повторяется тезис о «нерушимом американо-японском союзе», а также то, что «прочные и эффективные трёхсторонние отношения» между США, Южной Кореей и Японией имеют решающее значение для «обеспечения верховенства права в Индийско-Тихоокеанском регионе и остальном мире».

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В сообщении также подчёркивается, что Вашингтон и Токио «решительно настроены работать вместе над преодолением общих вызовов» и ориентированы на «противодействие вредоносному влиянию и провокационным действиям со стороны КНР в Азии и во всём мире».

В Госдепе сообщили, что «приверженность США защите Японии непоколебима». Американская сторона по-прежнему выступает «против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Южно-Китайском море».

Как информирует Госдеп, в Японии дислоцированы 55 тыс. американских военнослужащих и размещены «многие из наиболее эффективных и передовых американских вооружений», включая авианосец USS Ronald Reagan и истребители F-35.

«Это свидетельствует о том, что мы придаём большое значение американо-японскому союзу и что наша цель — поддержание мира и безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе посредством эффективного сдерживания и сотрудничества с региональными партнёрами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Китайский фактор

Между тем в преддверии азиатского турнегазета The Washington Post опубликовала статью Остина и Блинкена о важности укрепления союзнических отношений с Японией и Южной Кореей, обусловленной «китайской угрозой».

«В регионе и за его пределами знают, что Китай, в частности, не брезгует принуждением для достижения своих целей. Это подтверждает, как важно сотрудничать с союзниками. Вместе мы сможем дать более серьёзный отпор агрессии и угрозам со стороны Китая», — подчёркивается в материале.

Ллойд и Блинкен отмечают, что вместе три страны «привлекут Китай к ответу».

«Если мы не возьмём на себя решительное руководство, то это сделает Пекин», — говорится в статье американских чиновников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Twitter

© SecBlinken

Напомним, что «вызов, исходящий от Китая», обсуждался и во время четырёхстороннего диалога по безопасности лидеров США, Индии, Австралии и Японии 12 марта. Об этом сообщил помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, главы государств «дали понять, что никто из них не питает иллюзий» относительно КНР.

При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон намерен «одержать верх» в «жёстком соперничестве» с Пекином.

В тот же день США опубликовали список фирм КНР, которые якобы угрожают национальной безопасности. В их числе оказались Huawei Technologies Co., ZTE Corp, Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

Ранее, 3 марта, Белый дом обнародовал промежуточное стратегическое руководство по национальной безопасности, в котором отмечается, что «напористость Китая стремительно возросла».

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«Он является единственным конкурентом, который потенциально может объединить свои экономические, дипломатические, военные и технологические силы, чтобы на долгосрочную перспективу бросить вызов стабильной и открытой международной системе», — говорится в документе.

В руководстве также отмечается, что вместе со своими союзниками и партнёрами Соединённые Штаты могут «модернизировать архитектуру международного сотрудничества» и привести её, таким образом, в соответствие с вызовами XXI века.

Ранее на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден обратился к международному сообществу с призывом «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — подчеркнул он.

10 февраля во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Байден заявил, что обеспокоен «принудительными и недобросовестными методами Пекина в экономике».

До этого госсекретарь Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты намерены «привлечь Китай к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе».

«Максимально опереться на союзников»

Как отметил в беседе с RT директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, последние шаги американской стороны чётко указывают на то, что Вашингтон намерен «всеми способами противостоять КНР», в том числе за счёт формирования так называемой антикитайской коалиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это нужно Вашингтону, чтобы укрепиться в этой части планеты и продвигать свою стратегию сдерживания Китая. Она заключается в том, что КНР — главный и самый мощный конкурент, которому надо противодействовать. При этом сдерживание не означает абсолютную изоляцию республики. Оно должно сочетать в себе как инструменты давления, так и элементы взаимодействия, например, в экономике и торговле, но только в тех нишах, где это выгодно США», — сообщил аналитик.

По словам Гарбузова, Соединённые Штаты хотят ещё сильнее сплотиться с Японией и Южной Кореей, а также привлечь на свою сторону как можно больше государств в регионе для противодействия КНР.

Американские военные в Японии

Reuters

© Toru Hanai

«Зондирование на этот счёт будет проводиться американской стороной и дальше. Не зря Вашингтон недавно на высшем уровне участвовал в четырёхстороннем саммите по безопасности, на котором присутствовали лидеры Индии, Австралии и Японии. Там, как известно, обсуждался и китайский вопрос. При этом ставку Вашингтон всё-таки делает на Токио и Сеул», — заявил эксперт.

Гарбузов напомнил, что именно на территории Японии и Южной Кореи развёрнута большая часть американского контингента в регионе.

«Это дополнительный фактор, влияющий на желание Вашингтона активно сближаться с Токио и Сеулом, которые стали важной геополитической опорой США. Сейчас главная задача Соединённых Штатов состоит в том, чтобы максимально опереться на союзников, лояльность которых не подвергается сомнению», — сказал он.

Как отметил, в свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, первое зарубежное турне Остина и Блинкена показывает, что для США «китайское направление» является крайне важным.

«Япония и Южная Корея — ближайшие соседи Китая. К тому же они являются политическими союзниками США. Поэтому наращиванию сотрудничества с этими странами будет придаваться особое значение в сдерживании КНР», — сообщил аналитик в комментарии RT.

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По мнению Гарбузова, предстоящая встреча Блинкена и Остина с руководством Японии и Южной Кореи призвана показать, какие ещё резервы остались у трёх стран для противодействия Китаю.

«Также во время этих переговоров будет решаться вопрос о том, какие механизмы могут быть привлечены для более эффективного сдерживания Китая. Речь может пойти об ужесточении японского и южнокорейского законодательства, регулирующего контакты с КНР, в том числе и торговые», — отметил он.

Однако некоторая сложность для США заключается в том, что Япония и Южная Корея имеют уже налаженные связи с Китаем, отметил Гарбузов.

«Эти страны, несмотря на свою лояльность американской стороне, осознают, что совместная с Вашингтоном антикитайская игра может навредить им», — считает аналитик.

К тому же, «серьёзно пострадать в результате жёсткого противостояния с КНР» могут и сами США, спрогнозировал Гарбузов.

«Экономики двух стран переплетены, раньше Соединённые Штаты интенсивно инвестировали в китайский бизнес. Теперь всё это может обернуться против американской стороны», — заявил эксперт.

Как резюмировал Гарбузов, США рассматривают Азиатско-Тихоокеанский регион «как сферу своего влияния и жизненно важных интересов».

«Стратегия США предусматривает расширение своего господства в этой части планеты. Сейчас ставка на этот регион большая, чем это было прежде, ввиду усилившейся конфронтацией с КНР», — отметил аналитик.

Брутер считает, что Вашингтон в перспективе займётся размещением на территории Японии и Южной Кореи новых систем вооружений и проведением более интенсивных манёвров.

«Идея размещения ракет средней и меньшей дальности в Юго-Восточной Азии не ушла из повестки Белого дома после смены администрации», — заключил аналитик.