Блинкен встретится с главой МИД Китая на Аляске

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Блинкен встретится с главой МИД Китая на Аляске
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Отмечается, что стороны обсудят «ряд вопросов».

Ранее сообщалось, что Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетят Японию и Южную Корею во время своей первой поездки за рубеж на занимаемых должностях.

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