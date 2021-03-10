Блинкен встретится с главой МИД Китая на Аляске
Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Отмечается, что стороны обсудят «ряд вопросов».
Ранее сообщалось, что Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетят Японию и Южную Корею во время своей первой поездки за рубеж на занимаемых должностях.
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