Госсекретарь США посетит Японию и Корею

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетят Японию и Южную Корею во время своей первой поездки за рубеж на занимаемых должностях.

Reuters

«Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Токио (Япония) и Сеул (Республика Корея) 15—18 марта», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США. Отмечается, что поездка имеет целью продемонстрировать приверженность США укреплению союзов и акцентировать внимание на сотрудничестве, способствующем миру в Индо-Тихоокеанском регионе. 16—17 марта госсекретарь вместе с главой Пентагона Остином посетят Токио, а 17—18 марта — Сеул. Ранее Энтони Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая.