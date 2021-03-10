Госсекретарь США посетит Японию и Корею

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетят Японию и Южную Корею во время своей первой поездки за рубеж на занимаемых должностях.
Госсекретарь США посетит Японию и Корею
  • Reuters

«Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Токио (Япония) и Сеул (Республика Корея) 15—18 марта», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что поездка имеет целью продемонстрировать приверженность США укреплению союзов и акцентировать внимание на сотрудничестве, способствующем миру в Индо-Тихоокеанском регионе.

16—17 марта госсекретарь вместе с главой Пентагона Остином посетят Токио, а 17—18 марта — Сеул.

Ранее Энтони Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая.

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