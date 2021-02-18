КНР назвала менталитетом холодной войны подход НАТО к новой стратегии

Разработка НАТО новой стратегической концепции с учётом «усиления» Китая и изменения отношений с Россией демонстрирует менталитет холодной войны, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», — цитирует её ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года нуждается в обновлении, поскольку не учитывает усиление Китая, изменение климата и новый подход в отношениях с Россией.

В конце января НАТО призвало оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России, терроризм и «риски, связанные с подъёмом Китая».