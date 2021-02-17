Столтенберг предложил обновить стратегическую концепцию НАТО

Стратегическая концепция НАТО от 2010 года нуждается в обновлении: она не учитывает усиление Китая, изменение климата и новый подход в отношениях с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО», — цитирует ТАСС генсека.

По его мнению, «для этого настало время».

«У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъём Китая, изменение климата», — добавил он, уточнив необходимость «принять это во внимание в новой концепции».

Кроме того, считает Столтенберг, концепция должна учитывать новый подход в отношениях с Россией.

«В концепции от 2010 года мы говорили о партнёрстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась», — добавил он.

Ранее в НАТО сообщили, что Столтенберг призвал оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России, терроризм и «риски, связанные с подъёмом Китая».