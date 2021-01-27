В НАТО призвали оставаться готовыми к «агрессивным действиям» России
- Reuters
«Генсек настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая», — говорится в заявлении.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию в качестве источника непосредственной военной угрозы.
Кроме того, он отмечал, что альянс не рассматривает Китай в качестве своего противника, хотя его подъём на мировой арене создаёт проблемы для НАТО.