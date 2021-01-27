В НАТО призвали оставаться готовыми к «агрессивным действиям» России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича.
В НАТО призвали оставаться готовыми к «агрессивным действиям» России
  • Reuters

«Генсек настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая», — говорится в заявлении.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию в качестве источника непосредственной военной угрозы.

Кроме того, он отмечал, что альянс не рассматривает Китай в качестве своего противника, хотя его подъём на мировой арене создаёт проблемы для НАТО.

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