В Пентагоне прокомментировали заявления Москвы об активности США в Чёрном море

Американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби отметил, что для США является важным отстаивание этого принципа.

Ранее в Минобороны России сообщили, что действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.