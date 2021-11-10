В Пентагоне прокомментировали заявления Москвы об активности США в Чёрном море
- AFP
«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным», — приводит РИА Новости его слова.
Кирби отметил, что для США является важным отстаивание этого принципа.
Ранее в Минобороны России сообщили, что действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе.