Минобороны России назвало целью активности США в Чёрном море военное освоение Украины

Действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе, заявили в Министерстве обороны России.

Черноморский флот в настоящее время выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США, отметили в министерстве.

«С учётом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, подчеркнули в Минобороны.

Одной из целью такой активности там назвали военное освоение территории Украины.

По информации ведомства, с 30 октября в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США.

3 ноября туда зашёл танкер John Lenthall ВМС США. 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Также 6 ноября два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении 100 км от российской государственной границы.

21 октября российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО. Он подчеркнул, что подобное «создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт».