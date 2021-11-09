В Минобороны рассказали об активности военных США в Чёрном море

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В Минобороны России заявили, что контролируют манёвры американских военных кораблей и стратегических бомбардировщиков в акватории Чёрного моря.
В Минобороны рассказали об активности военных США в Чёрном море
  • AP

В оборонном ведомстве отметили, что силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США в акватории Чёрного моря.

«С 30 октября в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашёл танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, 6 ноября два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении 100 км от российской государственной границы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России.

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