Лавров связал учения НАТО в Чёрном море со стремлением «сдерживать» Россию

Военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Лавров отметил, что данные действия нарушают положения, которые закреплены в Основополагающем акте Россия-НАТО.

Ранее стало известно, что в грузинский порт Батуми прибыли флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.