Шойгу рассказал о наблюдении российских военных за кораблями США в Чёрном море

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.

«Мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации», — приводит РИА Новости слова Шойгу для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что таким образом происходит постоянная проверка Вооружённых сил России в акватории Чёрного моря.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.

В Госдуме также прокомментировали активность американских военных кораблей в Чёрном море.