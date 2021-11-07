Шойгу рассказал о наблюдении российских военных за кораблями США в Чёрном море
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«Мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации», — приводит РИА Новости слова Шойгу для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что таким образом происходит постоянная проверка Вооружённых сил России в акватории Чёрного моря.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.
В Госдуме также прокомментировали активность американских военных кораблей в Чёрном море.