В Госдуме прокомментировали активность США в Чёрном море
- AP
Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине», — приводит РИА Новости слова Шеремета.
По его словам, американским военным небезопасно «безобразничать» у границ России.
«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путём не решить никакие проблемы и вопросы», — добавил Шеремет.
Парламентарий посоветовал высказывать претензии «за столом переговоров, а не вооружённым путём».
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могут посмотреть на Mount Whitney в бинокль «либо в прицел соответствующих систем обороны».