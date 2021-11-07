В Госдуме прокомментировали активность США в Чёрном море

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заход в акваторию Чёрного моря американских военных кораблей.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По его словам, американским военным небезопасно «безобразничать» у границ России.

«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путём не решить никакие проблемы и вопросы», — добавил Шеремет.

Парламентарий посоветовал высказывать претензии «за столом переговоров, а не вооружённым путём».

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могут посмотреть на Mount Whitney в бинокль «либо в прицел соответствующих систем обороны».