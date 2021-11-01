Путин прокомментировал заход корабля ВМС США в Чёрное море

Президент России Владимир Путин прокомментировал заход в акваторию Чёрного моря корабля ВМС США Mount Whitney.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Ранее стало известно, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, активность США в Чёрном море, куда недавно был отправлен американский эсминец, не добавляет стабильности.