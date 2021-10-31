Лавров: демонстрация флага ВМС США в Чёрном море не добавляет стабильности
- Reuters
«Демонстрация флага ВМС США в Черном море — это не единичный случай. Было несколько раз, когда США объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России», — сказал министр.
По его словам, это «не добавляет стабильности».
«Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению конфронтационной политики», — добавил Лавров.
Утром 30 октября в Чёрное море зашёл вооружённый крылатыми ракетами эсминец США USS Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота.