Лавров: демонстрация флага ВМС США в Чёрном море не добавляет стабильности

Активность США в Чёрном море, куда недавно был отправлен американский эсминец, не добавляет стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время общения с журналистами в Риме, где прошёл саммит G20.

«Демонстрация флага ВМС США в Черном море — это не единичный случай. Было несколько раз, когда США объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России», — сказал министр.

По его словам, это «не добавляет стабильности».

«Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению конфронтационной политики», — добавил Лавров.

Утром 30 октября в Чёрное море зашёл вооружённый крылатыми ракетами эсминец США USS Porter, за ним следят силы и средства Черноморского флота.