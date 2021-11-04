Силы Черноморского флота отслеживают действия корабля Mount Whitney ВМС США

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Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США, который ранее зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Силы Черноморского флота отслеживают действия корабля Mount Whitney ВМС США
  • Reuters

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

1 ноября стало известно, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российские военные могут посмотреть на корабль в бинокль «либо в прицел соответствующих систем обороны».

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