В грузинский порт Батуми прибыли два корабля ВМС США

В грузинский порт Батуми прибыли флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter.

«Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман 6-го флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда», — говорится в заявлении посольства США в Грузии в Facebook.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.