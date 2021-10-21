Российский президент Владимир Путин заявил об угрозе для России из-за военного освоения Украины со стороны НАТО.

В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин отметил, что формально вступление Украины в Североатлантический альянс может не произойти, однако уже идёт военное освоение её территории.

«Это реально создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт», — сказал президент.

Также Путин считает, что американский министр обороны Ллойд Остин своим визитом на Украину и заявлениями фактически открывает дверь в альянс для Киева.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

Главы военных ведомств Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.