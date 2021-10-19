Украина и США разработают дорожную карту по оборонному партнёрству

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Главы военных ведомств Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.
Украина и США разработают дорожную карту по оборонному партнёрству
  • © Николай Лазаренко
  • РИА Новости

«Мы договорились отработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнёрства», — заявил Таран в ходе брифинга, трансляцию которого ведёт украинское оборонное ведомство.

По словам министра, он обсудил с Остином наиболее критические проекты по развитию фундаментальных способностей ВСУ, которые важны для обеспечения обороны страны на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Глава Минобороны США Ллойд Остин ранее сообщил о прибытии в Киев с рабочим визитом.

В рамках визита он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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