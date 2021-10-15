Глава Пентагона в ходе визита на Украину проведёт переговоры с Зеленским

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Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину на следующей неделе проведёт переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Андреем Тараном.
Глава Пентагона в ходе визита на Украину проведёт переговоры с Зеленским
  • AP

«Находясь на Украине, министр встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Отмечается, что Остин намерен подтвердить неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Также глава Пентагона на следующей неделе приедет в Грузию, где встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и главой Минобороны Джуаншером Бурчуладзе.

Ранее стало известно, что Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию.

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