Глава Пентагона в ходе визита на Украину проведёт переговоры с Зеленским
- AP
«Находясь на Украине, министр встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.
Отмечается, что Остин намерен подтвердить неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.
Также глава Пентагона на следующей неделе приедет в Грузию, где встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и главой Минобороны Джуаншером Бурчуладзе.
Ранее стало известно, что Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию.