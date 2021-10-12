Глава Пентагона посетит Украину и Грузию
- AP
- © Sarahbeth Maney/The New York Times
«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, на Украине и в Румынии», — цитирует РИА Новости представителя Пентагона Джона Кирби.
Остин завершит данный визит в Брюсселе, где пройдёт встреча министров обороны стран НАТО.
Ранее Ллойд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.