Глава Пентагона посетит Украину и Грузию

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Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию.
Глава Пентагона посетит Украину и Грузию
  • AP
  • © Sarahbeth Maney/The New York Times

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, на Украине и в Румынии», — цитирует РИА Новости представителя Пентагона Джона Кирби.

Остин завершит данный визит в Брюсселе, где пройдёт встреча министров обороны стран НАТО.

Ранее Ллойд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.

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