Глава Пентагона посетит Украину и Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, на Украине и в Румынии», — цитирует РИА Новости представителя Пентагона Джона Кирби.

Остин завершит данный визит в Брюсселе, где пройдёт встреча министров обороны стран НАТО.

Ранее Ллойд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром выступил в пользу расширения военного сотрудничества между странами.