«Нужен исполнитель американской воли»: как Пентагон обещает поддержать Украину в Чёрном море и Донбассе

США заинтересованы в Черноморском регионе, поэтому готовы оказывать Украине поддержку в его акватории. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, прокомментировав слова министра обороны Украины о том, что Россия якобы создаёт там опасность судоходству и провоцирует конфликты. Остин также обвинил Москву в развязывании конфликта в Донбассе и препятствовании налаживанию там мирного процесса. При этом ранее Россию с визитом посещала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, которая отметила, что для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины необходимо выполнить минские договорённости, реализацию которых в Киеве затягивают. Эксперты считают, что цель нынешних заявлений главы Пентагона — успокоить Киев, который всё больше подозревает партнёров в равнодушии к его проблемам.

США готовы поддерживать Украину в обеспечении её безопасности в Черноморском регионе и считают его очень важным для себя. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнёрами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнёрам для обеспечения безопасности в этом регионе», — сказал Остин.

По его словам, в ходе переговоров с Тараном была подтверждена приверженность США противостоять «действиям России по дестабилизации». Как, в свою очередь, подчеркнул Андрей Таран, РФ якобы создаёт в Чёрном море «опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты».

«Мы имеем общий интерес и настроены продолжать целевые консультации по этому поводу, а также объединять усилия с нашими партнёрами в Черноморском регионе и НАТО в целом для поддержания стабильности и безопасности», — заявил Таран.

Ранее о необходимости усиления присутствия НАТО в Чёрном море говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, следует расширить программы совместных учений и тренировок. Он также призвал Молдавию и Румынию объединить усилия для обеспечения безопасности этого региона. А в конце августа Зеленский заявлял о намерениях до 2035 года построить новый военно-морской флот.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Помимо этого, как напомнил источник RT в Минобороны Украины, Вашингтон и Киев подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнёрства.

«Это рамочный документ, который касается проведения совместных исследовательских работ, внедрения новых технологий. Это больше политический сигнал, что США поможет модернизировать украинскую армию. Однако, конечно, для этого пока выделяется совсем мало средств», — отметил собеседник RT.

Камень преткновения

В ходе брифинга глава Пентагона также обвинил Россию в якобы развязывании конфликта на юго-востоке Украины и в том, что Москва «нарушает» территориальную целостность страны.

«И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию», — заявил Ллойд Остин.

В связи с этим украинский министр обороны выразил надежду, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев, сдерживая Россию «от дальнейшего распространения агрессии» при помощи дипломатического и военного влияния, а также оказывая Украине военно-техническую помощь.

Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин в Киеве

AP

© Gleb Garanich

Источник RT в украинском кабинете министров отметил, что Вашингтон неохотно выделяет средства на поддержку территориальной целостности страны.

«Они хотят быть уверенными, что деньги не разворуют. Нам прямо говорят, что если начнём войну с Россией, то США не будут направлять сюда свои войска. Так что они за территориальную целостность и вообще за всё хорошее, но только на словах», — отметил собеседник RT.

К тому же, как отмечают эксперты, визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву свидетельствует совершенно об обратных позициях Вашингтона по поводу Донбасса. Так, дипломат, участвуя в обсуждении урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, подтвердила позицию Вашингтона о том, что разрешить ситуацию можно, лишь выполняя минские договорённости.

«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», — уточнял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи с Нуланд.

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В сентябре о важности Минских соглашений для разрешения ситуации в Донбассе заявляли и в Министерстве иностранных дел Франции.

«Франция вместе с Германией продолжают предпринимать усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения Минских соглашений, которые являются согласованной основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе», — цитировал ТАСС представителя французского внешнеполитического ведомства.

К тому же, как указывают эксперты, заявления о России как о стороне конфликта на юго-востоке Украины противоречат фактам, так как в самих Минских соглашениях нет упоминания о том, что Москва имеет к этому какое-либо отношение. При этом документ прошёл одобрение Советом безопасности ООН и является основным инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.

О непричастности России к конфликту в апреле нынешнего года говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Вопрос Донбасса между Киевом и Москвой решаться не может, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. Но в любом случае нужно искать точки соприкосновения».

Российский лидер Владимир Путин на августовских переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражал озабоченность тем, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны — другое.

«Фактически — я хочу это подчеркнуть, достаточно же посмотреть высказывания первых лиц государства — говорят о том, что не собираются выполнять Минские соглашения», — говорил Путин.

В частности, Украина отказывается предоставить Донбассу особый статус и внести соответствующие изменения в Конституцию страны.

Такая позиция украинских властей, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, говорит о том, что они пытаются всеми способами оправдать свои действия в регионе и сохранить европейские и американские санкции против России. Также он выразил мнение, что ответственность за отсутствие прогресса по ситуации в Донбассе в неменьшей степени лежит и на украинских партнёрах из ЕС, которые на словах выступают за Минские соглашения, а на деле попустительствуют Киеву, позволяя ему винить во всём Москву и даже поддерживая его в этом.

«Потому что если не называть РФ стороной конфликта, то надо будет признавать, что его создало киевское руководство, что это они начали войну против мирных жителей, которые выступили против национализма, что в 2014 году в стране произошёл госпереворот, и случился он при поддержке тех самых западных игроков в лице ЕС и США», — пояснил Оленченко в комментарии RT.

Повод для раздражения

В целом же эксперты нынешние заявления главы Пентагона в отношении России расценивают двояко. С одной стороны, они говорят о том, что выпады в адрес Москвы стоит воспринимать лишь как повод в очередной раз задеть её, а с другой — что никакой конкретики за грозными обещаниями обеспечивать безопасность Украины нет.

«Как правило, многие обещания, которые связаны с Украиной, американцы почти не выполняют. Сегодня они объявили свои национальные интересы в Чёрном море и чуть ли не в Донбассе, но на деле почти в любой точке земного шара у них свои «национальные интересы». При этом те политики, которые раздают обещания, не всегда успевают их выполнять, отправляясь в отставку, например. Поэтому тут речь больше идёт об очередном витке эскалации со стороны Украины, которая верит всем посулам и на их основе принимает необдуманные решения», — пояснил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В свою очередь, Владимир Оленченко указал на то, что Украина для США является лишь инструментом давления на Россию и плацдармом для продвижения своих интересов.

«Соединённые Штаты не интересует Украина как таковая со своими национальными особенностями. Она им нужна как исполнитель воли Вашингтона. Если сопоставить высказывания Остина в Молдавии и в Грузии, то существенных отличий от нынешних мы не найдём. Те же громкие заявлениями, в которых интересы США ставятся на первое место», — сказал Оленченко.

Однако, как отметил Александр Михайлов, замахиваясь на Черноморский регион, в США должны понимать, что там сосредоточено слишком много игроков.

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«Обратите внимание, США всегда говорят об угрозе в Чёрном море, но какая угроза там может быть, если никаких американских субъектов там нет, а мы просто защищаем свои территории от тех же украинских провокаций, например», — отметил эксперт.

С его словами согласился и Владимир Оленченко, подчеркнув, что Россия уже давно выработала иммунитет на словесные посягательства как США, так и НАТО на её владения в Чёрном море.

«У РФ есть наработанные методики, как в таких случаях себя вести. В основном они дипломатические. Ведь мы всегда говорим, что открыты к диалогу и снижению напряжённости в отношениях. Но вместе с тем Россия не беззуба, и попытки западных соседей усиливать военное давление на неё являются стимулом для постоянного совершенствования боевой подготовки и изучения противника», — заключил Оленченко.