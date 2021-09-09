В Париже назвали Минские соглашения основой для урегулирования конфликта в Донбассе
- Reuters
«Франция вместе с Германией продолжают предпринимать усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения Минских соглашений, которые являются согласованной основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе», — заявил дипломат на брифинге.
Он также сообщил, что 8 сентября состоялась встреча политических советников нормандского формата.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ напомнил, что нормандский формат должен обеспечивать создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей.