В Париже назвали Минские соглашения основой для урегулирования конфликта в Донбассе

В МИД Франции назвали Минские соглашения основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Франции.

«Франция вместе с Германией продолжают предпринимать усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения Минских соглашений, которые являются согласованной основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе», — заявил дипломат на брифинге.

Он также сообщил, что 8 сентября состоялась встреча политических советников нормандского формата.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ напомнил, что нормандский формат должен обеспечивать создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей.