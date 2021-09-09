На Украине заявили о готовности к встрече в нормандском формате

На Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору», — приводит его слова ТАСС.

Министр выразил надежду, что глава МИД России Сергей Лавров поддержит идею встречи.

«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чём говорить», — отметил Кулеба.

Лавров ранее заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате. По его словам, на будущих переговорах Украина должна как минимум подтвердить выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году.