На Украине заявили о готовности к встрече в нормандском формате

Короткая ссылка
На Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России, заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
На Украине заявили о готовности к встрече в нормандском формате
  • РИА Новости

«Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору», — приводит его слова ТАСС.

Министр выразил надежду, что глава МИД России Сергей Лавров поддержит идею встречи.

«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чём говорить», — отметил Кулеба.

Лавров ранее заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате. По его словам, на будущих переговорах Украина должна как минимум подтвердить выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить