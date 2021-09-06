Лавров: России не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате.

«Встреча ради встречи нам не нужна. Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад — в декабре 2019-го», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что «всё, что там записано, Украина отказывается выполнять».

По его словам, Берлин и Париж «молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», когда Киев заявляет, что минские договорённости мертвы.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Италия имеют одинаковую позицию по вопросу необходимости выполнения всего комплекса Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.