Лавров: Россия и Италия выступают за выполнение Минских соглашений

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Италия имеют одинаковую позицию о необходимости выполнения всего комплекса Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Мы говорили о ситуации на Украине. У нас одинаковая позиция о необходимости полного выполнения минского комплекса мер», — заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Лавров отметил, что стороны на конкретных примерах показали, как «последние «усовершенствования» украинского законодательства» способствуют запрету на выполнение переговорщиками требований Минских соглашений.

Глава МИД России призвал европейских коллег оказать «влияние на руководство киевского режима» для нормализации обстановки на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в совместном заявлении Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2» говорится, в частности, о готовности ФРГ в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию реализации Минских соглашений.