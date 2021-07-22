В Кремле позитивно оценили позицию ФРГ по Минским соглашениям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя текст совместного заявления Германии и США по «Северному потоку — 2», отметил, что в нём, в частности, говорится о готовности ФРГ в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию реализации Минских соглашений.

«Мы, конечно, приветствуем желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию в выполнении минских договорённостей. Это, конечно, сигнал, который заслуживает высокой оценки и позитивной оценки», — сказал он.

Ранее Песков отметил нежелание киевских властей выполнять минские договорённости. По мнению официального представителя Кремля, именно поэтому на Украине последовательно пытаются уйти от них или чем-то их заменить.