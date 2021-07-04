В Кремле уличили Киев в попытках «размыть» минские договорённости

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Власти Украины не хотят выполнять минские договорённости, а потому последовательно пытаются уйти от них или чем-то заменить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле уличили Киев в попытках «размыть» минские договорённости
  • РИА Новости

«Украина не хочет выполнять минские договорённости... последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как не живые», — сказал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он также отметил убеждённую позицию киевских властей в том, что Россия является «страной-агрессором». По словам Пескова, на Украине пытаются представить Москву как участника конфликта, однако это не соответствует действительности.

«Это неприемлемо ни для нас, ни для других участников (нормандской. — RT) четвёрки», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что если Киеву не удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, то решение будет принимать украинский народ на референдуме. При этом украинский лидер не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.

Председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук также предложил после возможного переноса переговорной площадки из Минска расширить формат диалога по Донбассу и привлечь более высокопоставленных чиновников.

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