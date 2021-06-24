Зеленский не исключил референдум по созданию «стены» с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Киеву удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, однако в крайнем случае решение будет принимать украинский народ на референдуме. Об этом он рассказал в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

Украинский президент прокомментировал призывы радикально настроенных политиков «отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной». По словам Зеленского, стена в данном случае — это «стена во всех отношениях, во всех коммуникациях»

«Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Зеленский не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.

«Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договорённостей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если всё это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины», — заключил глава государства.

В мае Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум. Политолог Антон Бредихин в беседе с RT выразил мнение, что эта идея неконструктивна, она разрушает формат переговоров с Донецком и Луганском.