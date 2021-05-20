Политолог оценил заявление Зеленского о возможности референдума по Донбассу

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум.

«То, что Зеленский хоронит минский переговорный процесс, нормандскую группу, — это понятно... Вместе с этим непонятным становится, что это за подпольные планы, которые Киев в одностороннем порядке вырабатывает сам по себе, не согласовывая ни с кем. То они выступают за включение новых акторов в переговорный процесс, то формат не нравится», — отметил Бредихин.

Эксперт назвал данную идею неконструктивной, пояснив, что она разрушает формат переговоров с Донецком и Луганском.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Украинский лидер также рассказал о наличии нескольких планов по решению конфликта.