Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу

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Вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.
Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу
  • ©president.gov.ua

«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов (по решению конфликта. — RT), A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сказал украинский лидер.

По его словам, это может быть один из планов, если не сработает другой.

Ранее Зеленский предложил параллельно с нормандским форматом переговоров по ситуации в стране создать другой — с привлечением заинтересованных стран.

В Кремле назвали «тревожным сигналом» заявления о необходимости изменить минский формат.

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