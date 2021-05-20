Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу
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«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов (по решению конфликта. — RT), A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сказал украинский лидер.
По его словам, это может быть один из планов, если не сработает другой.
Ранее Зеленский предложил параллельно с нормандским форматом переговоров по ситуации в стране создать другой — с привлечением заинтересованных стран.
В Кремле назвали «тревожным сигналом» заявления о необходимости изменить минский формат.