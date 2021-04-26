Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского по минскому формату

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожным сигналом» заявление лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить минский формат.
Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского по минскому формату
  • globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, сообщает газета Financial Times.

«Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал», — сказал Песков.

Он добавил, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.

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