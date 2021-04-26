Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского по минскому формату
- globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, сообщает газета Financial Times.
«Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал», — сказал Песков.
Он добавил, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец, невозможно.