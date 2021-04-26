Зеленский заявил о необходимости изменения или отмены минского формата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата, сообщает газета Financial Times.

По словам украинского лидера, он участвует в процессе, план которого был составлен ещё до его прихода к власти в 2019 году.

«Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день», — сказал Зеленский.

Он добавил, что ситуация остаётся опасной.

Президент Украины также призвал к расширению нормандской группы, заявив, что перезагрузка зависит не только от США, но и от Великобритании и Канады.

Ранее Зеленский заявил, что только вступление в НАТО может гарантировать Украине долгосрочную безопасность и мир.